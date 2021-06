Hilferuf aus Neutrauchburg für Indien

Heike Maurus, die von Neutrauchburg aus humanitäre Hilfsaktionen in Südindien koordiniert, gibt drastische Worte wieder: „Die zweite Corona-Welle ist wie ein riesiger Tsunami, es ist die Hölle“, habe der Hauptprojektleiter im indischen Bundesstaat Tamil Nadu vergangene Woche bei einem der fast täglichen Telefonate gesagt.

Ccara e.V., der private Kinderhilfsverein des Neutrauchburger Ehepaars Roman und Heike Maurus, den die „Schwäbische Zeitung“ im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freue“ unterstützt, versorgt in Indien regelmäßig rund 1000 Kinder in Heimen, Bildungseinrichtungen und Familienhilfsprogrammen und engagiert sich in der Lepra-Hilfe.

„Covid-Packs“ lindern die dringendste Not

„Durch sogenannte ’Covid-Packs’ werden im Moment so viele zusätzliche Familien wie möglich mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln in ihren Alltagsnöten versorgt“, berichtet Maurus in einem aktuellen Newsletter an die Unterstützer ihrer privaten Hilfsorganisation und schildert erschreckende Tatsachen:

„Vor Ort herrscht seit ein paar Wochen wieder ein kompletter Lockdown, ein Ende ist nicht in Sicht. Die wichtigsten Geschäfte haben zwei bis drei Stunden am Tag offen, die Tagelöhner haben wieder keine Arbeit, und die Schulen werden zum neuen Schuljahr wohl erneut weiterhin nicht öffnen können.“

Bislang keine Covid-Infektionen bei den Kindern

Ccara betreue regelmäßig von Lepra Betroffene in fünf „Kolonien“: „Sie fragen nach Lebensmittelpaketen, denn wieder ist das Betteln untersagt. Auch sind die Ärmsten in den Slums und entlegenen Dörfern auf Hilfe von außen angewiesen, um ihre Familien ernähren zu können“, erklärt Maurus, und fährt fort: „Ich telefoniere fast täglich mit unserem Projektleiter in Tamil Nadu, der den Großteil unserer Projekte betreut, für die Heimkinder und die Patenfamilien sorgt.“

Glücklicherweise gebe es unter den Ccara-Patenkindern, die von vielen Menschen im Allgäu unterstützt werden, und auch in den Patenfamilien bisher keinen Corona-Fall. „Dafür aber in den 40 Kirchengemeinden, die zu einem Verbund gehören und ein Netzwerk bei der Ccara-Partnerorganisation bilden, damit die Hilfe in die Dörfer und Slums kommt. Hier sind schon ein paar Todesfälle zu beklagen“, schildert Maurus.

Korruption im Krankenhaus

Plätze in Krankenhäusern seien kaum zu bekommen, auch zögerten viele Inder, ihre älteren Angehörigen in ein staatliches Krankenhaus zu geben. „Dort ist es sonst üblich, eine Begleitperson mitzuschicken, damit der Patient auch mit Essen und Trinken versorgt wird, diese Begleitpersonen sind wegen Corona im Moment nicht zugelassen. Wegen der Korruption und dem vollkommen überlasteten Personal trauen viele der Versorgung in den Krankenhäusern nicht“, berichtet die Neutrauchburgerin.

„Unser Projektleiter zweifelt auch die offiziell veröffentlichten Zahlen stark an, denn erfasst wird nur, wer tatsächlich in einer Klinik einen Platz bekommt und versorgt wird.“ Die Dunkelziffer müsse laut eines leitenden Pastors, „um ein vielfaches höher sein, das sehen wir anhand von der Zahl der Beerdigungen und den überfüllten Krematorien“.

Bildungszentren lindern Not der Familien

Die inzwischen 13 Ccara-Tuition-Center, eigentlich eingerichtet für Nachschul-Betreuungen für Dorf-und Slumkinder, fungieren laut Maurus „als Familien-Nothilfe-Center und sind die wichtigsten Außenstellen geworden zur Verteilung der Hilfe. Die Kinder erhalten für zu Hause zusätzlich Reis, Lebensmittel und Vitaminpräparate für ihre Familien. Wer krank ist, kann beim Medi-Team um Hilfe bitten, denn die staatlichen Krankenhäuser kommen für andere Krankheiten im Moment nicht in Frage.“ Weiterhin würden die Kinder mit nötigstem Bildungsmaterial versorgt.

„Unsere zuverlässigen Partner vor Ort möchten weiterhin trotz Ansteckungsgefahr Hilfsaktionen machen und bitten um Spenden, damit sie Lebensmittelpakete schnüren können und Hygieneartikel ausgeben“, appelliert Maurus. „Jede Spende mit dem Stichwort ’Corona-Hilfe’ trägt dazu bei, dass die armen Familien und Lepra-Kranken durch die Krise kommen und ihre Nöte erleichtert werden.“

Im Schnitt koste ein Corona-Hilfspaket mit Reis, Mehl, Linsen, Öl, Kartoffeln, Zucker, Hygieneartikeln, Obst und Gemüse rund 15 Euro pro Familie und helfe für zwei bis drei Wochen gut über die Runden, erklärt Maurus. „Auf diese Weise hat CCARA seit Beginn der Pandemie bereits über 3600 Familien zusätzlich mit dem Nötigsten versorgt.“