Hilfe für Herbert Peter – dringend gesucht

Sein Leben hat Herbert Peter aus Wengen der Hilfe an seinen Mitmenschen verschrieben: Er ist Ortskommanant der Weitnauer Feuerwehr. Doch jetzt benötigt der 38-Jährige selbst Hilfe: Herbert Peter hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Wie die gemeinnützige Organisation DKMS mitteilt, blieb die weltweite Suche nach einem genetischen Zwilling bislang erfolglos.

Die Feuerwehrkameraden und Vereine in Wengen organisieren deshalb am kommenden Sonntag, 21. Juli, in der Dorfhalle eine Typisierung und baten die „Schwäbische Zeitung“ um einen Aufruf, damit vielleicht auch ein potenzieller Spender im nahen Baden-Württemberg gefunden werden könnte.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich am Sonntag in der Dorfhalle in Wengen als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden laut Mitteilung dringend benötigt, da der gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Tübingen allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

Herbert Peter ist Ehemann, Papa und Landwirt. Obwohl der Hof der Familie mit 65 Milchkühen und zahlreichen weiteren Tieren das ganze Jahr über viel Zeit in Anspruch nimmt, engagiert er sich auch noch als Kommandant bei der Feuerwehr in Wengen.

„Herbert hatte bereits als Junge im Alter von neun Jahren Leukämie. Aber eigentlich dachte man, dass es nach so vielen Jahren keine Probleme mehr gibt“, erzählt Herberts Ehefrau Kathrin Peter. „Aber Herbert selber ist total optimistisch und denkt nicht eine Sekunde an etwas Schlechtes. Damit ist er derjenige, der der gesamten Familie sehr viel Kraft gibt. Natürlich ist es für unsere dreijährige Tochter und unseren zweijährigen Sohn sehr schwierig zu verstehen. Ständig fragen sie nach dem Papa und dürfen ihn nun leider einige Zeit nicht besuchen.“

Da Herbert Peter bereits zum zweiten Mal Blutkrebs hat, kann er nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Erde – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Um ihrem Kommandanten – und allen anderen Patienten – zu helfen, organisiert die Freiwillige Feuerwehr Wengen, gemeinsam mit den Dorfvereinen und der DKMS, eine Registrierungsaktion. Die Schirmherrschaft hat Alexander Streicher, Erster Bürgermeister des Marktes Weitnau, übernommen.

Unter dem Motto „Gemeinsam für Herbert – helft mit“ appellieren die Initiatoren an die Menschen in der ganzen Region, sich am Sonntag, 21. Juli, von 11 bis 15 Uhr in der Dorfhalle Wengen, Kemptener Straße 1, in die Spenderdatei aufnehmen zu lassen.