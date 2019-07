Unter dem vieldeutigen Motto „Highway to HELLengerst“ startet am Donnerstagabend, 25. Juli, das 66. Hauchenbergring-Musiker-Kameradschaftstreffen in Hellengerst im Weitnauer Tal im Landkreis Oberallgäu.

Bis Sonntag, 28. Juli, feiert die Musikkapelle Hellengerst-Rechtis 160 Jahre Blasmusik in Hellengerst und Rechtis mit einem umfangreichen Festprogramm. Für Samstagnachmittag hat die Alphornbläsergruppe der Musikkapelle 15 befreundete Alphorngruppen aus dem Umland eingeladen, um gemeinsam ihr 30-jähriges Bestehen zu begehen.

Die Geschichte der Alphornbläser begann 1988, als Josef Rist, langjähriger Vorstand der Musikkapelle Hellengerst-Rechtis, einem ortsansässigen Schreiner den Auftrag gab, drei Alphörner zu bauen. Anlässlich des 36. Hauchenbergring-Musiker-Kameradschaftstreffen, das die Musikkapelle Hellengerst-Rechtis 1989 ausrichtete, spielten Josef Rist, Fritz Klein – langjähriger Dirigent der MK Hellengerst-Rechtis, und Hansjörg Rist, der ebefalls aktiver Musiker ist, am Sonntagmorgen um 6 Uhr mit diesen neuen Alphörnern einen Weckruf.

Seit dieser Zeit spielen sie als „Alphornbläser der Musikkapelle Hellengerst-Rechtis“ zahlreiche Geburtstagsständchen, auf Hochzeiten, bei Bergmessen und vielen Anlässen mehr. Besondere Auftritte waren die Mitgestaltung eines Kirchenkonzertes im Dom zu Unna sowie Auftritte in Magné an der Westküste Frankreichs, der Partnergemeinde der Marktgemeinde Weitnau. Seit 1999 sind die Bläser der MK Hellengerst-Rechtis Mitglieder der Alphorngruppe Euregio Via Salina. 2019, beim 30-jährigen Bestehen, besteht die Gruppe aus fünf Alphornbläsern: Vier davon sind aktive Musiker der MK Hellengerst-Rechtis.

Aber nicht nur das wird gefeiert: Vor dem Festauftakt diesen Donnerstag marschieren um 19.30 Uhr alle Gast-Ringkapellen mit einem Sternmarsch zum Festzelt, in dem das viertägige, mittlerweile legendäre Musikfest mit Blasmusik eröffnet wird. Am Freitag, 26. Juli, stimmen um 19 Uhr die Bergstätt-Musikanten auf die „Allgäu Feager“ ein, die den Besuchern mit fetziger und traditioneller Partymusik einheizen werden.

Der Festsamstag der Alphornbläser beginnt am 27. Juli um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Nach den Einzelvorträgen um 13 Uhr sammeln sich dann alle Alphorngruppen um 15 Uhr einem imposanten Gemeinschaftschor.

Bekannt durch ihre Auftritte beim Münchner Oktoberfest oder auf dem Straubinger Gäubodenfest, holen die Hellengerster am Samstagabend mit der Spitzenshowkapelle „Josef Menzl“ ein ganz besonderes Schmankerl aus Oberbayern ins Allgäu; ihre bayrische und böhmische Musik würzen sie mit schrägem Humor und grobem Charme – ein Spaß auf hohem Niveau für alle Altersklassen, heißt es in der Ankündigung.

Am Sonntag wird dann während des Festgottesdienstes ab 8.30 Uhr im Festzelt die gerade erst renovierte Vereinsfahne der veranstaltenden Musikkapelle Hellengerst-Rechtis gesegnet. Anschließend machen die anderen neun „Ringkapellen“ aus den Gemeinden rund um den Hauchenberg hoch über dem Weitnauer Tal mit ihren Ehrenvorträgen dem Gastgeber ihre Aufwartung.

Vor dem Festumzug mit rund 40 teilnehmenden Gruppen treffen sich alle Musiker um 13 Uhr zum Gemeinschaftschor. Am Sonntagnachmittag unterhalten die Kapellen aus Niedersonthofen und Memhölz, bevor abends die „Kaputte Leut’“ mit einem „Revival“ nach zehn Jahren das Fest zünftig ausklingen lassen. Die Hellengerster freuen sich auf vier musikalische Tage und viele schöne Erlebnisse mit ihren Gästen.