Hesse Museum und Haus Dix auf Insel Höri entdecken

Im Rahmen der Isnyer Literaturtage bietet die VHS Isny eine Literaturfahrt zum Hesse Museum und Museum Haus Dix auf der Insel Höri, am 5. Mai, ganztägig an. Anmeldungen sind bis 22. April möglich.

Die Isnyer Literaturtage finden in diesem Frühjahr vom 24. April bis 8. Mai statt. Neben innovativen Formaten hat auch Klassisches in das Programm Eingang gefunden. In den Blick genommen wird bei der Literaturfahrt Hesses Leben und Werk. Die Dauerausstellung, die am authentischen Ort in Gaienhofen eingerichtet wurde, inszeniert neben Hesses Arbeit als Schriftsteller, auch seinen Konflikt zwischen sesshaft-unflexibler Bürgerlichkeit und wandlungsbereitem Künstlertum. Nach einer Führung durch das Hesse Museum und einem gemeinsamen Mittagessen, folgt dann ein Besuch des Museums Haus Dix. Das ehemalige Wohnhaus von Otto Dix bietet die Gelegenheit, das Umfeld und den Lebensmittelpunkt eines der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts kennenzulernen. Abfahrt in Isny ist um 8 Uhr, Rückkehr circa 18 Uhr.