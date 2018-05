Herzlesweg bietet viele Entdeckungen

Mitten im Nadelwald und zwischen Moos- und Wurzelwegen befindet sich auf einer leichtbegehbaren Strecke von 2,7 Kilometern der Herzlesweg, der 2015 von Barbara Schädler und Elke Rudhart liebevoll gestaltet wurde und jährlich mit neuen Herzlessymbolen ausgestattet wird.

Und so dürfen sich die Spaziergänger und Wanderer auch heuer wieder auf ein besonderes Erlebnis mitten in der Natur freuen. Denn Schädler und Rudhart haben den gesamten Winter über wieder gehämmert, gebastelt und gewerkelt, um den Gästen ein neues Erlebnis bieten zu können. Insbesondere haben die beiden Frauen bei der Gestaltung des Weges an die Kinder gedacht. Anhand von drei Stationen, dem Spiel „Drei gewinnt“, einem Holzpuzzle sowie mit einem Tannenzapfen-Zielwurf durch ein Herz, dürfen sich diese auf eine ganz besonderes Freizeitbeschäftigung freuen. Das tolle dabei ist, die Benutzung des Weges ist für Jung und Alt kostenfrei.

„Beim Puzzle aus Holz haben sich bisher schon einige Erwachsene schwer getan“, sagt Schädler. Um die Besucherzahl festhalten zu können, befindet sich am Ende des Rundwanderweges ein Holzblock in dem die Wanderer sich mit einem Nagel verewigen dürfen. „Offiziell eröffnet haben wir den Herzlesweg zwar am 1. Mai. Wir konnten aber bereits Tage zuvor über 200 Besucher verzeichnen“, was uns sehr freut, denn somit hat sich unsere Mühe jetzt schon gelohnt, erklärt Barbara Schädler.

Jedoch nicht nur der Herzlesweg alleine lohnt ein Besuch. Gleichzeitig befindet sich beim Einstieg bei „Wagners Stadl“ in Allmisried (gegenüber dem Campingplatz) ein kleiner Streichelzoo, aus dem zahlreichen Ziegen, zwei Schweine sowie mehrere Kaninchen neugierig das wandernde Volk beäugen und stets auf Streicheleinheiten bedacht sind. Beim Wanderweg handelt es sich um eine ideale Runde mit Entdeckungspotential, die kinderwagengerecht für Jung und Alt, auf einen angenehmen Wanderweg geeignet ist. Die Wegstrecke beträgt 2,7 Kilometer bei einer gemütlichen Gehzeit von etwa einer Stunde. Wer möchte kann von hier aus einen Abstecher in den Naturlehrpfad bei den Urseen machen.

Bei der kleinen Tour muss lediglich eine Landstraße überquert werden. Der Rundweg endet direkt am Naturfreibad Beuren. Hier gibt es die Möglichkeit ins kühle Nass in den Badsee zu springen oder sich auf der Terrasse des dazugehörigen Kioskes zu stärken. Insgesamt sind auf dem Rundwanderweg über 150 verschiedene Herzlessymbole, gestaltet aus Holz oder Dachziegeln zu bestaunen, die oftmals recht versteckt mitten im Grün angebracht sind und wahrlich zu einer Entdeckertour einladen.