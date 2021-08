Hersteller vom Bodensee sind zu Gast beim Feierabendmarkt

Unter dem Motto „Seeluft, Saibling, Chardonnay“ versammeln sich diesen Freitag, 6. August, Produzenten und Hersteller aus Nonnenhorn, Überlingen, Wasserburg, Lindau und Tettnang. Rund ein halbes Dutzend Stände bieten am Marktplatz von 16 bis 20 Uhr Gelegenheit zum Verkosten, Entdecken und Mitnehmen. „Viele Aussteller waren schon letztes Jahr bei den Feierabendmärkten dabei und wir freuen uns sehr, dass wir sie erneut begeistern konnten, vorbeizuschauen“, erzählt Milena Fink vom Stadtmarketing. Unter ihnen Roland Hornstein, der zur Weinverkostung lädt, das Fischlädele Bichlmair, das den frischen Fang im Semmel oder geräuchert anbietet und Familie Madlener, die frisches Obst dabei hat. Dieses Jahr neu dabei sind Angelika Loewert, mit ihrer handgefertigten Holzkunst, und Simone Kieble, die Fruchtaufstriche, Trockenfrüchte, Smoothies, Dips und Grillsaucen aus eigener Herstellung vorstellt. Auch die Isnyer Lokale Hirsch und Hello my Deer bieten Spezialitäten passend zum Motto.

Zum sechsten Feierabendmarkt hat sich außerdem die Wangener Band „Papirossi“ angekündigt. Mit ihrer skurrilen Allerweltsmusik und den Klängen der Gitarre, der Bouzouki, des Akkordeons und der Klarinette wollen Thomas Schwerdle, Suso Engelhardt, Norma Sperlich-Osterkorn und Osti die Besucher begeistern. In ihrer schier unbändigen Spielfreude erzählen sie mit fetzigen Liedern und getragenen Balladen von schönen Frauen, Halunken, Wüstlingen und Füchsen, von erfüllter und unerfüllter Liebe. Wie immer bei den Feierabendmärkten am Marktplatz ist zusätzlich die Isny Info bis 20 Uhr für Besucher geöffnet.