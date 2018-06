Herrenbergpark ist an privaten Investor verkauft worden

Der ehemalige fürstliche Park auf dem Herrenberg soll in 15 bis 20Baugrundstücke umgewandelt werden. Einer entsprechenden Berichtigung des Flächennutzungsplans stimmte der Gemeinderat am Montagabend zu. Das fürstliche Haus von Quadt hat die 42700 Quadratmeter große Fläche nach Angaben des städtischen Baurechtsexperten Hans-Peter Hummel an einen privaten Investor verkauft.

Dem idyllischen Herrenbergpark stehen große Veränderungen bevor. Der Gemeinderat beschloss am Montagabend einerseits, einen Bebauungsplan für das Gelände aufzustellen. Andererseits stimmte er dem Vorschlag der Stadtverwaltung zu, einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor abzuschließen. Laut Vorlage handelt es sich um die Firma Alpstein Immobilien aus Immenstadt, die die Fläche vom bisherigen Eigentümer gekauft hat.

Aus den Reihen des Gemeinderats gab es dazu im Anschluss an Hummels Erläuterungen diverse Nachfragen. So erkundigte sich etwa Claus Zengerle (FW) nach eventuellen Naturschutzflächen, Erhard Bolender (SPD) wies konkret auf den großen Baumbestand in dem Park hin. Hummel antwortete, dass nicht alle Bäume schützenswert seien, zudem gebe es viele Sträucher. Sehr wohl würden aber diejenigen Bäume erhalten bleiben, die einem besonderen Schutz unterliegen, etwa drei seltene Fächerulmen. Überhaupt sei wegen der vielen und verteilt stehenden Bäume „lockere Bebauung“ vorgesehen. Geplant seien zwischen 15und 20 Grundstücke mit einer Größe von 1000 bis 3000 Quadratmetern, beantwortete Baurechtsexperte Hummel eine Nachfrage Edwin Stöckles (SPD).

Bürgermeister Rainer Magenreuter ergänzte, dass die Bebauung einen „Wohnen im Park“-Charakter haben solle. Er bekräftigte: „Der geschützte Baumbestand soll erhalten bleiben.“

Völlig überzeugt waren die Stadträte nicht von den Erklärungen der Stadtverwaltung. Die Abstimmung ergab mit neun Ja-Stimmen zwar eine deutliche Mehrheit, demgegenüber gab es eine Nein-Stimme und fünf Enthaltungen.