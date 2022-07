Hermann Mayer war 41 Jahre im Bauhof

Hermann Mayer war vier Jahrzehnte lang Mitarbeiter des Baubetriebshofs Isny. Nun wurde er im Rathaus in den Ruhestand verabschiedet.

„Bei der Einstellung wurde ich gefragt, ob ich mit der Sense mähen könne, das schien die wichtigste Voraussetzung“, erinnerte sich Hermann Mayer bei der Feier lachend. Der gelernte Landmaschinenmechaniker, der im September 1981 seine Stelle antrat, mähte aber nicht nur städtische Flächen, sondern stemmte in den ersten Jahren auch alleine den Winterdienst. Das habe ihm bis zum 1. Dezember 1981 schon über 100 Überstunden eingebracht, berichtete er. Froh ist er, dass er in seinen mehr als 40 Jahren Tätigkeit nur drei Unfälle erleben musste – alle im Winterdienst und alle unverschuldet.

In seiner langen Dienstzeit war Mayer 26 Jahre im Personalrat tätig und zeitweise auch Vorsitzender. Das große Dankeschön der Stadt, das Bürgermeister Rainer Magenreuter ihm übermittelte, galt auch diesem Engagement. „Sie sind auf allen Isnyer Straßen, Wegen und Flächen zu finden gewesen“, umschrieb er sein vielseitiges Arbeitsfeld beim Bauhof.

In den letzten Jahren ist Hermann Mayer in Isny häufig mit dem Heißdampfgerät zur ökologischen Bekämpfung des Grasbewuchses an Straßenrändern aufgefallen. In Anspielung darauf wünschte Personalchef Frank Reubold ihm bei der nachgeholten Ehrung für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, auch im Ruhestand „viel Dampf im Kessel“. Personalratsvorsitzende Silvia Kahl schloss sich den guten Wünschen an. Zur Verabschiedung waren auch sein Chef Albert Kolb und die engsten Kollegen vom Bauhof gekommen.