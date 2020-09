Herbst-Programm der VHS start

Das Herbst/Winter-Programm der Volkshochschule (VHS) Isny ist mit dem Kurs- und Seminarangebot gestartet. Dem Umfang des Programmhefts sei kaum anzumerken, dass die Bedingungen noch alles andere als regulär seien, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Alle Kurse finden unter den gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln statt. Das VHS-Team bittet darum, dass Anmeldungen möglichst online erfolgen.

„Wir freuen uns, dass wir auch in schwierigen Zeiten etwas anbieten können, um unter den gegebenen Bedingungen unserem Bildungsauftrag gerecht zu werden“, werden das Leitungsteam Heike Hengge und Gudrun Albrecht zitiert.

Corona-bedingte Kursausfälle aus dem Frühjahrssemester finden sich teilweise im aktuellen Programm wieder. Sprach- und Computerkurse, Kurse für Eltern (FF-Karte), junge VHS, Kunsthandwerkliches und vieles mehr sind wie immer im Programm enthalten. Kochkurse müssen unter den Corona-Vorzeichen aber weiterhin ausfallen. Bewegungskurse, wie Yoga, können jedoch mit Abstand weiter besucht werden. Das gilt beispielsweise auch für das Tanz-Angebot. Dabei werde mit Abstand und in Reihe getanzt. Eine Exkursion wird ebenfalls wieder angeboten, weil dieses Format so beliebt sei. Allerdings nicht mit Busfahrt sondern für Selbstfahrer.

Möglicherweise finden bewährte Kurse nicht mehr in den gewohnten Räumen statt. Darüber und mögliche Änderungen, sowie generell über tagesaktuelle Hinweise sollten sich Kursteilnehmer und Interessierte auf der Homepage www.vhs-isny informieren, heißt es von der VHS. Dort würden sie auf dem Laufenden gehalten. Neu sind auch Online-Kurse im Programm. Diese gebührenfreien Seminarabende könnten bequem von zuhause online besuchen. Die Anmeldung erfolgt per Mail an die VHS (info@vhs-isny.de), anschließend erhalten die Teilnehmer Zugangsdaten.