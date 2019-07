Herausfinden was verborgen in jedem drinsteckt

Zum Abschluss des Schuljahres brachte Simone Hofer gemeinsam mit Schülern der Grundschule Neutrauchburg eine Götterolympiade auf die Bühne.

Klasse vier malte das Bühnenbild für den griechischen Götterhimmel. Simone Hofer sitzt nun als Pianistin und Regisseurin des Musicals am E-Piano. Der Schulchor ist ganz in weiße Gewänder gekleidet, während die Götter in Form von selbst gestalteten Marionetten entsprechend ihrer Charaktere bereit sind, das darzustellen, was sie symbolisieren sollen: Ares, der Gott der Stärke auf dem Thron. Die Göttin der Schönheit Aphrodite daneben. Dann Athene die Klugheit und der Lebemann Dionysos, schließlich der coole Hermes und der Künstler Apoll. Die Turnhalle der Schule war voll mit Eltern, Großeltern und Geschwistern der Kinder.

Schulleiterin Anette Oppler erklärte zu Hintergrund und Auswahl des Stückes folgendes: Mit Unterstützung der Leutkircher Kunstschule Sauterleute hätten sie aus einer reichen Auswahl an Materialien Marionetten mit ganz bestimmtem charakterlichem Ausdruck gebastelt um die Erfahrung zu machen: „Jede Figur ist total anders und jede Marionette gibt überraschenderweise etwas von der Persönlichkeit wieder, der sie geschaffen hat“, sagte Oppler an die Kinder gewandt. Es sei spannend gewesen mit den Kindern nachzuspüren, was sie durch ihre selbst kreierte Marionette über ihren eigenen Charakter erfahren haben.

Die Schulleiterin wagte auch einen kleinen Exkurs in die Wahrnehmungstheorie. Was wir sehen und wahrnehmen, sei immer abhängig von früheren Erfahrungen und Seherlebnissen. Umgekehrt: Was man einmal gesehen und erlebt hat, beeinflusse also die Wahrnehmung im hier und jetzt. Was man nie gesehen und erlebt hat, kann demnach schwerlich wahrgenommen werden.

Beim Auftritt jedes griechischen Gottes wurde dessen Charakter vom Schulchor mit einem flotten Lied beschrieben und besungen. Sozusagen als Quintessenz hieß es dann in der abschließenden olympischen Hymne: „Man kann sehr künstlerisch sein, lustig oder klug – auch schön und stark, doch ist das alles nicht genug. Finde heraus, was verborgen in dir steckt. Vielleicht hast du ein Stück von dir noch nicht entdeckt? Lass alle Sorgen Sorgen sein, was wohl das Beste ist. Wisse, dass auch du allein was ganz Besondres bist.“