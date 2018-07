Heranwachsender soll für Einbruch verantwortlich sein

Vermutlich ohne Beute zu machen, sind zwei bislang Unbekannte am Sonntag gegen 2 Uhr nach einem Einbruch in eine Apotheke in der Wassertorstraße geflüchtet. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf, verschafften sich Zugang zum Gebäude, flüchteten allerdings beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife. Im Zuge der Fahndung habe sich laut Polizeibericht ein Tatverdacht gegen einen Heranwachsenden ergeben, dessen Wohnung durchsucht wurde, nachdem das Amtsgericht Wangen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte. Die polizeilichen Ermittlungen dauernnoch an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Isny unter Telefon 07562 / 976550 anzurufen.