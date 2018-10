Helferin aus Nächstenliebe

Theresia Eschrich ist seit 13 Jahren im Rahmen eines Ehrenamts für Senioren in Isny tätig. Angestellt ist die Frau aus Kleinweiler beim Altenhilfezentrum Isny (AHZ) und wirkt nebenbei auch in der Kirche in Wigratzbad, wo sie regelmäßig vorbetet und Sühnenächte begleitet.

Wer Theresia Eschrich einige Minuten zuhört, erkennt recht schnell den inneren Motor für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten. Nächstenliebe und Dankbarkeit sind die Beweggründe, die sie täglich neu antreiben. „Ich habe früher in einem Heim für behinderte Menschen gearbeitet“, erzählt sie zu Beginn des Gesprächs. Eine schwere Krankheit führte dazu, dass die blonde Frau mit dem offenen Gesichtsausdruck vorzeitig in den Ruhestand gehen musste. „Jahrelang konnte ich beobachten, wie die Menschen im Heim von Jahr zu Jahr weniger Besuch bekamen, wie sie immer einsamer wurden. Als ich selbst krank wurde, musste ich natürlich auch beruflich kürzer treten. Doch als es mir wieder besser ging, da dachte ich ‚Das kann doch jetzt nicht schon mein Leben gewesen sein!’.“

Also ging die gebürtige Österreicherin im Jahre 2005 zum AHZ und fing damit an, ihr Ehrenamt zu bekleiden. „Ich gehe mit den Leuten spazieren, ich lese ihnen vor, ich spiele mit ihnen Brettspiele. Manchmal gehen wir auch zusammen einkaufen oder ich räume die Wohnung auf – ich bin einfach da für sie und erledige das, was gerade wichtig ist.“ Sie möchte zurückgeben, was ihr während ihrer Krankheitszeit zuteilwurde, als andere Menschen sie unterstützten. An eine Stundenbegrenzung lässt sie sich dabei nicht binden.

„Es darf kein Muss sein“

„Wenn die Zeit eigentlich schon um ist, ‚meine’ Herrschaften aber noch jemanden zum Reden brauchen, dann gehe ich nicht einfach nach Hause. Ich bleibe da, wenn ich keine anderen Termine habe und beeile mich nicht, wegzukommen.“ Es mache keinen Sinn, ein Ehrenamt auszuführen, wenn man nicht wirklich mit dem Herzen dabei sei, findet die Isnyerin. „Ich sag’ immer: Es darf kein Muss sein! Wenn die Arbeit zur Pflichtveranstaltung würde, würden die Leute das spüren und ein Zusammentreffen wäre nur noch halb so nett.“

Wer beginnt, mit Menschen zu arbeiten, der spürt schnell, wie unterschiedlich die Charaktere sind, mit denen man es zu tun bekommt. Besonders Senioren, die an einer Demenzerkrankung leiden, sind zeitweise nicht mehr sie selbst, sondern können unfreundlich oder ausfallend werden. Damit müssen Mitarbeiter in Seniorenheimen umgehen lernen.

Auch Theresia Eschrich fand im Laufe der Zeit ihre eigene Haltung gegenüber den Personen, die sie betreut: „Wissen Sie, wenn ein Mensch ein schweres Leben hinter sich hat, ist er eben misstrauisch und muss erst langsam Vertrauen aufbauen. Das geht nicht so schnell, da braucht man Geduld. Aber man muss auch Grenzen ziehen, wenn der andere grantig wird!“ Das bekam auch schon ein älterer Herr zu spüren, um den sich die AHZ-Mitarbeiterin kümmerte: „Eines Tages hatte er richtig miese Laune. Irgendwann wurde mir das zu bunt und ich habe gesagt, er solle mit dem Fernsehen schimpfen, weil ich jetzt ginge. Da meinte er ‚Aber das Fernsehen antwortet doch nicht!’“

Kommunikation als Bedürfnis

Und genau da liegt das Problem: Wenn ältere Personen den lieben langen Tag alleine zu Hause sitzen, leidet die Seele. Zwischenmenschliche Kommunikation ist ein Grundbedürfnis, das bei vielen Senioren nicht befriedigt wird. Sogar eine kleine Kabbelei wird da der Einsamkeit vorgezogen. „Aber in der Regel verstehen wir, also ‚meine Leut’ und ich uns prächtig“, ergänzt Theresia Eschrich die kleine Geschichte. Und weiter: „Wir reden über das Wetter oder den Urlaub, manchmal auch über die Familie oder Krankheiten. Geplauder eben, das aber dennoch dazu führt, dass man eine Bindung aufbaut. Und der Herr, mit dem ich mal diese kleine Auseinandersetzung hatte, hat später sogar Silvester bei uns verbracht.“ Es ist auffällig, wie selbstverständlich und liebevoll die Christin sich um die ihr anvertrauten Senioren kümmert – nicht nur zum Jahreswechsel. „Nachher gehe ich noch einkaufen, weil eine ‚meiner’ Damen bald Geburtstag hat“, freut sie sich. Für das Geschenk hat sie sich etwas Besonderes ausgedacht, das an dieser Stelle jedoch leider nicht verraten werden darf.

„Es macht mir einfach große Freude, mit den Senioren in Kontakt zu sein und auch mal Späßchen zu machen. Und so lange ich mir das gesundheitlich leisten kann, werde ich weitermachen!“ Dass dieser Zustand noch lange anhält, kann man ihr und „ihren Leuten“ nur wünschen.