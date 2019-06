Helfer auf dem letzten Weg: Wie der Tod seine Bedrohlichkeit verliert

Was die Region Laichingen und Blaubeuren angeht, so ist sie mit Allgemeinmedizinern noch gut versorgt. Dies sagt Dr. Winfried Meyer-Hentschel aus Laichingen, der 42 Jahre in Laichingen eine Arztpraxis führte und seit rund viereinhalb Jahrzehnten als Mediziner arbeitet, auch wenn zurzeit nur noch stundenweise. „Noch gut versorgt“, sagt er, denn das Durchschnittsalter der Allgemeinmediziner liegt bei 55 Jahren und in absehbarer Zeit wird es da einen Mangel geben, ist sich der 76-Jährige sicher.