Heiraten: Am 11.11.11 sind noch Termine frei

Im Idealfall heiratet der Mensch aus Liebe und nicht, weil das Datum eines bestimmten Tages besonders kurios oder hübsch aussieht. Trotzdem stellen die deutschen Standesämter statistisch betrachtet an einem sogenannten Schnapsdatum stärkere Heiratswilligkeit fest. Doch die Zugkraft von Schnapszahlen lässt nach – die Bedeutung hält sich in Grenzen. Dafür spricht auch der Heiratskalender von Isny: „Bis jetzt ist da noch kein Eintrag“, sagt Standesbeamte Manfred Schlitter.

Er glaubt, dass am 11.11.11 kein besonderer Andrang herrschen wird. Kaum zu glauben – wo es in Isny doch eine ausgeprägte Narren-Kultur gibt. Welches Datum könnte besser geeignet sein, wenn sich etwa eine lachende Kuh mit einer bunten Kuh vermählen wollte (beides Figuren aus der Isnyer Fasnet)?

Der 11.11.11 ist ein Freitag. Als beliebter Heiratstag hat sich in Isny der Samstag etabliert, denn das Standesamt traut bei entsprechender Nachfrage auch zwei Mal pro Monat im Schloss Neutrauchburg. „Im September sind viele Trauungen“, sagt Schlitter. Insgesamt sei die Nachfrage gestiegen. Das liegt aber nicht nur an den Einheimischen – Manfred Schlitter registriert auch viele Paare, die von außerhalb kommen und sich in Isny in den Stand der Ehe heben lassen.