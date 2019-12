Heinrich Del Core gibt in Isny Vorpremiere seines neuen Programms „Glück g’habt!“

„Glück g’habt!“ hat der „halbe Restitaliener“ Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig – und genau das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten, heißt es in der Ankündigung.

Die Zuschauer nimmt er mit auf eine Reise durch den Alltag – irrwitzig, skurril, schwäbisch und sympathisch zugleich – am Samstag, 4. Januar, bei der Vorpremiere, um 20 Uhr, im Kurhaus in Isny. Tickets gibt es bei der Schwäbischen Zeitung unter Telefon 0751 / 29555777 sowie im Internet unter: