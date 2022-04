Heine-Abend am Maierfeiertag in Isny mit Christine Freudig

Im Roten Salon auf Schloss Isny beginnt am Sonntag, 1. Mai, um 19 Uhr ein Heinrich-Heine-Gedenkabend. Christin Freudig referiert zu Leben und Werk des deutschen Dichters und Schriftstellers. Laut Ankündigung wird auf lebhafte, kenntnisreiche und humorvolle Art in das Thema eingeführt.

Die gebürtige Berlinerin Freudig lebt seit vielen Jahrzehnten in Ravensburg und war bis zu ihrer Pensionierung Realschullehrerin in Weingarten. Unzähligen Schülerinnen und Schülern hat sie Deutsch und Geschichte beigebracht, stets habe Literatur einen hohen Stellenwert bei ihr eingenommen. In der Region gut bekannt ist Freudig von ihren zahlreichen Vorträgen über Dichter und Schriftsteller, deren Werke sie mit Leben erfüllt und viele von ihnen frei, kenntnisreich und temperamentvoll zitieren könne.

Tickets können an der Abendkasse oder im Vorverkauf per E-Mail unter info@rotersalon-isny.deoder telefonisch unter 0171 / 875 52 37 bestellt werden.