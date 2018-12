Heimelige Dorfweihnacht in Rohrdorf

Am vergangenen Samstag um 16 Uhr war es wieder so weit: Die vierte Dorfweihnacht in Rohrdorf begeisterte viele Kinder und Erwachsene. Silvia Kahl, Mitarbeiterin im örtlichen Rathaus, hatte einige Arbeit mit den Vorbereitungen und stemmte die gesamte Organisation allein – was ein Grund dafür ist, dass die Dorfweihnacht nur alle zwei Jahre stattfindet.

Neben der Bereitstellung der nötigen Schankerlaubnisse und der Sicherung der Straßensperren holte Kahl auch alle Klassenfotos aus der Grundschule, um sie im Foyer des Gemeindesaals aufzuhängen: Bilder von 1910 bis 2018, Schüler und Lehrer, früher schwarz-weiß, heute natürlich in Farbe. Diese Ausstellung war für viele Besucher der Dorfweihnacht ein besonderer Höhepunkt und entsprechend gut besucht.

Auch die restlichen Angebote und Stände wurden von den Rohrdorfern und ihren Gästen gerne angenommen. Inhaber eines Glühweinstands mussten sogar eine Stunde nach Eröffnung losziehen, um weitere Getränke zu holen. Die Kinder wiederum freuten sich am Kasperltheater, von dem beide Vorstellungen ausverkauft waren und das mit besonderer Atmosphäre zum Lauschen und Staunen einlud.

Der Nikolaus kam um 17.15 Uhr, also in geheimnisvoller Dämmerung, vorbei und ließ seine beiden mitgebrachten Engel Nüsse und Mandarinen verteilen. „Wir haben bewusst keinen Knecht Ruprecht dazu genommen, weil viele Kleinkinder vor dieser Figur große Angst haben“, erklärte Silvia Kahl und zeigte sich nach Ende der Dorfweihnacht sehr zufrieden über die „heimelige“ Stimmung dieser Veranstaltung.