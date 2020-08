Heil Hitler“-Rufe in der Isnyer Bergtorstraße

Wie die Polizei mitteilt, hat am späten Dienstagabend ein polizeibekannter Mann in der Isnyer Bergtorstraße mehrfach und lautstark „Heil Hitler“ gerufen. Der 41-Jährige stand dabei in unmittelbarer Nähe einer von ausländischen Mitbürgern betriebenen und zu diesem Zeitpunkt gut besuchten Gaststätte. Als eine Polizeistreife eintraf, war der Mann verschwunden. Wegen der verbotenen Ausrufe wird der 41-Jährige nun von der Kriminalpolizei angezeigt.