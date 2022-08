Heftige Niederschläge am Wochenende in Isny erwartet

In nur zehn Minuten 14 Liter Niederschlag pro Quadratmeter: Mit dieser Regenmenge hat es Isny am Mittwochabend in den Wetterbericht der ARD-Tagesthemen geschafft. Eine ähnliche Menge sei gegen 22 Uhr nur auf der Nordseeinsel Helgoland gemessen worden, berichtete Wettermoderatorin Claudia Kleinert.

Timo Riedel, Betreiber der privaten Wetterstation am Rotmoos in Isny, warnte am Donnerstagvormittag vor teilweise „kräftigen und ergiebigen“ Niederschlägen in den nächsten Tagen, auch Schauer und Gewitter könnten dabei sein.

Bis zu 90 Liter pro Quadratmeter sind denkbar

Je nach Wettervorhersage-Modell werde nördlich der Alpen schon ab Freitag mit Regenmengen zwischen 25 und 90 Litern pro Quadratmeter gerechnet, der Mittelwert der Prognosen liege aktuell zwischen 30 und 50 Litern.

Angesichts eines „Tiefs über Norditalien und mehreren kleinen Tiefs über Österreich und Tschechien“ empfiehlt Timo Riedel: „Man kann sich auf jeden Fall auf einen nassen Freitag einstellen, den man am besten im Hausinnern verbringen sollte.“