Haus in der Kanzleistraße 2 wird für 400000 Euro saniert

Im Haus in der der Kanzleistraße 2, in der das Familienzentrum St. Josef untergebracht ist, „herrscht Handlungsbedarf“. Das verdeutlichten Heike Geiger von der Stadtverwaltung und Ingenieur Bernhard Mohr in der Gemeinderatssitzung. Dem Vorschlag der Verwaltung folgend, bewilligte das Gremium eine statische Sanierung sowie eine Dachsanierung für 400000 Euro in zwei Bauabschnitten.

Geiger und Mohr stellten im Gemeinderat mehrere Varianten vor, wobei sie die auf eine langfristige Sanierung angelegte, dafür teurere Variante favorisierten. Diese sieht „zwingend notwendige Maßnahmen einschließlich Dachneudeckung und Dämmung der obersten Geschossdecke“ sowie die Bekämpfung von Schädlingen vor. Die Investition belaufe sich auf 400000 Euro, 138400Euro könnten durch eine Förderung aus dem Ausgleichsstock abgedeckt werden, stellte Geiger in Aussicht.

Das Gebäude in der Kanzleistraße 2 stamme im Kern aus dem 16. und 17.Jahrhundert, trug Geiger vor. Es stehe auf der Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg. Seit mehr als 150 Jahren befinde sich darin ein Kindergarten, ein langfristiger Bedarf sei vorhanden – eine Sanierung einerseits gerechtfertigt, andererseits aufwendig.

Starke Mängel und Schäden

Im Deckenbereich gebe es wegen fehlender Stützen „sehr starke Verformungen“. Im Dachstuhl gebe es zudem starke Fäulnisschäden an statisch erforderlichen Elementen, die an anderer Stelle gleich ganz fehlen würden. Die Dachdeckung sei undicht, die Dachhaut bestehe lediglich aus „Lattung und Biberschwanzziegel“, dadurch könne Feuchtigkeit eindringen. Die oberste Geschossdecke sei zudem nicht gedämmt, listeten Geiger und Mohr – unterstützt durch einige Fotos – auf.

Nahezu einstimmig (Fürst Alexander von Quadt, CDU, enthielt sich) bewilligte der Gemeinderat deshalb die Sanierung in zwei Abschnitten. In diesem Jahr noch wird die Kellerdecke erneuert, im ersten Obergeschoss werden zudem Stützen angebracht – das soll insgesamt 50000 Euro kosten. 2017 dann werden 350000 Euro für die Dachsanierung investiert. Die Planung und Durchführung der Maßnahmen werden an das Ingenieurbüro Schütz aus Kempten vergeben, für das Bernhard Mohr als Vertreter bereits in der Sitzung anwesend war.