Hauptversammlung nachgeholt

Am 20.07.2021 konnte die, wegen der Corona-Pandemie, verspätete Hauptversammlung des Fördervereins der Grundschule am Rain e.V. stattfinden. Frank Homanner und Yvonne Kempter wurden nach 10 erfolgreichen Jahren aus der Vorstandschaft verabschiedet. Auch die Schriftführerin Sinja Bosch gab ihr Amt nach acht Jahren ab. In dieser Zeit wurden einige Spender akquiriert, Feste bewirtet, extra Angebote und Spielgeräte, wie z.B. die Pausenhütte für die Grundschüler angeschafft. Frau Westhäusser bedankte sich für die jahrelange Unterstützung im Namen aller Lehrer, Eltern und Schüler und überreichte fein gefüllte Obstkörbe.

Ins neue Team konnte Martina Baur als 1. Vorstand gewählt werden. Unterstützt wird sie von Melanie Bauer als 2. Vorstand und Ilse Osswald als Schriftführer. Manuela Drexler, die Schulsekretärin, bleibt dem Förderverein als Kassenwart erhalten. Das neue Team und Frau Westhäusser freuen sich sehr darüber, da sie seit Jahren eine wertvolle Ansprechpartnerin für die Belange der Lehrer, Schüler und Eltern ist.

Die neue Vorstandschaft möchte gerade jetzt, nach der Zeit, in der die Kinder viel Zuhause sein mussten, die Schule bei zusätzlichen Sportangeboten unterstützen. Zusätzlich wird das Leseprogramm „Antolin“ wieder in der Schule eingeführt, um die Kinder für das Lesen zu begeistern. In Zukunft wird die Planung des neuen Pausenhofs im General-Moser-Weg eine große Herausforderung darstellen.

„Wir sind gespannt und freuen uns darauf!“, so Martina Baur, 1. Vorstand des Fördervereins.