Harry Hahmann erhält die Peter-Beckmann-Medaille

Der Isnyer Kardiologe und ehemalige Chefarzt der Klinik Schwabenland, Professor Harry Hahmann, ist am 14. Juni in Berlin von der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation (DGPR) mit deren höchster Auszeichnung, der Peter-Beckmann-Medaille gewürdigt worden, die nach dem Sohn des Malers Max Beckmann benannt ist. Peter Beckmann propagierte erstmals Bewegungstherapie mit chronisch Herzkranken im Freien. Mit der Medaille werden laut Waldburg-Zeil-Kliniken (WZK) Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich um Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen herausragende Verdienste erworben haben.

WZK-Klinikdirektor Horst Veile-Reiter sagte: „Mit dieser Auszeichnung wird an einen Fortschritt in der Therapie erinnert, der uns in Rehakliniken wie der Klinik Schwabenland heute selbstverständlich erscheint, in den 1950er-Jahren aber einen revolutionären Schritt bedeutete. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr Harry Hahmann gewürdigt wird. Er hat sich Zeit seines beruflichen Wirkens dafür eingesetzt, dass chronisch Herzkranke der körperlichen Aktivierung bedürfen.“

In Bewegung zu kommen und zu bleiben sei der Impuls, den die Klinik auch heute ihren Patienten während einer dreiwöchigen Reha nahebringe. In Herzsportgruppen, etwa im Therapeutischen Bewegungszentrum in Neutrauchburg, hätten sie die Möglichkeit, unter ärztlicher Aufsicht „am Ball“ zu bleiben.

Professor Hahmann von 2010 bis 2013 DGPR-Präsident und stand 1995 bis 2015 als Chefarzt dem kardiologischen Team der WZK-Klinik Schwabenland vor, einer Fachklinik für Innere Medizin mit den Bereichen Kardiologie und Onkologie, die im Rahmen von Anschlussheilbe- handlungen oder Heilverfahren kardiologische und onkologische Erkrankungen behandelt. In der Klinik Schwabenland sind 115 Mitarbeiter beschäftigt, sie ist mit 224 Einzelzimmern ausgestattet.