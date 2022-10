Happy Hour der „Zwischentöne“ mit Geordie Little

Am Mittwoch, 19. Oktober, 19.30 Uhr, präsentiert die nächste Happy Hour der Isnyer Veranstaltungsreihe Zwischentöne ein kulturelles Appetithäppchen zum Feierabendgetränk: Mit Geordie Little kommt laut Ankündigung der Isny Marketing ein Akustik-Gitarrist der besonderen Art ins Café Vesta in der Bergtorstraße.

Geordie Little entwickelte der Mitteilung zufolge seinen einzigartigen Stil auf den Straßen und Bühnen dieser Welt: Perkussiven Fingerstyle kombiniert der Australier, der in Berlin lebt, mit seinem eigenen „Lapstyle“ zu einer auditiven und visuell bezaubernden Klangwelt. Simultan gespielte Rhythmen, Akkorde und Melodien greifen Harmonien und Einflüsse aus der elektronischen und postklassischen Gitarrenmusik auf und loten die Grenzen des Instruments neu aus.

Tickets gibt es online unter www.isny.reservix.de, in der Isny Info sowie bei jeder Reservix-Vorverkaufsstelle. Ein Getränk ist im Preis von 17 Euro (ermäßigt 13,60) inklusive.