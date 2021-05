Hansjörg Hübner misst sich mit Ex-Weltmeister

Langsam beginnt die Triathlonsaison auch in Europa. Profis und Amateure suchen gleichsam, nach langen Wettkampfpausen, jede sich bietende Gelegenheit. Mit geeigneten Hygienekonzepten und unter strengen Auflagen war Riccione an der italienischen Adria am vergangenen Wochenende der zweite Austragungsort der Challenge–Serie, der eine Veranstaltung mit 1000 Teilnehmern zu organisieren vermochte. Hansjörg Hübner vom TV Isny war in Riccione dabei und freute sich über die Wettkampfgelegenheit und über die Möglichkeit, mit den Stars der Szene wie dem früheren Weltmeister Sebastian Kienle am Start zu stehen.

Bei strahlender Sonne und blauem Meer konnten die Teilnehmer den Wettkampf aufnehmen. Fünf Athleten wurden parallel alle fünf Sekunden vom Sandstrand aus ins Meer geschickt, um zunächst die knapp zwei Kilometer lange Schwimmstrecke zu bewältigen – für viele nach Monaten ohne Schwimmtraining eine echte Herausforderung. Traumhaft schön verläuft die 90 Kilometer lange Radstrecke durch die Hügellandschaft der Emilia Romagna bis in die Republik San Marino. Zurück gilt es schließlich, die Halbmarathonstrecke über 21 Kilometer durch die Straßen von Riccione zu bewältigen.

Hansjörg Hübner konnte wieder die lange vermisste Wettkampfluft schnuppern und erreichte nach 6:50 Stunden als Dritter seiner Altersklasse M60das Ziel und einen Podiumsplatz. Gleichzeitig qualifizierte er sich damit für das Finale der Serie – The Championship 2021 – in Samorin im Herbst.