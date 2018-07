Hansjörg Hübner wird Landesvizemeister

Hansjörg Hübner vom TV Isny hat als Abschlusstest vor seinem Ironman-Rennen an den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Triathlon teilgenommen.

Die Temperatur des Badesees ließ aufgrund der sehr hohen Wassertemperatur kein Schwimmen mit Neopren zu. Das 250 Starter umfassende Feld musste wegen der Enge des 1,5 Kilometer langen Kurses besonders an den Bojen manch heikle Situation bewältigen und robustes Durchsetzungsvermögen war gefragt. Der 40 Kilometer lange Radkurs war dagegen großzügig angelegt und weitgehend flach, die Laufstrecke über 10 Kilometer leicht kupiert. Nach dem Schwimmen und vor allem dem verpatzen ersten Wechsel auf das Rad handelte sich Hübner einen zweiminütigen Rückstand auf die Spitze ein. Eine gute Laufleistung brachte ihn wieder ins Spiel und so konnte er mit nur fünf Sekunden Rückstand auf den Sieger und einer Gesamtzeit von 2:33:21 Stunden noch den Titel des Vizemeisters in seiner Altersklasse erringen.