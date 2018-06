Hansjörg Hübner setzt sich am Bodensee durch

Der Bodensee und sein Hinterland bieten ideale Bedingungen für Triathlonwettkämpfe. Bregenz nahm auch ein Projekt in Angriff – heraus kam ein Triathlon über die olympische Distanz, der nun seine Premiere feierte. Christian Mangold und Hansjörg Hübner vom TV Isny waren in Bregenz am Start und waren in ihren Altersklassen ganz vorne dabei.

Das Schwimmen neben der Seebühne bildete den spektakulären Auftakt, gespickt mit einem längeren Landgang zwischen den zwei Schwimmrunden über insgesamt 1,5 Kilometer. Danach folgte die herausfordernde Radstrecke über 43 Kilometer im österreichisch-deutschen Grenzgebiet. Schlüsselstelle war der über 400 Höhenmeter anhaltende Anstieg vom Bodensee bis Scheidegg auf deutscher Seite, von wo aus die Rückfahrt nach Bregenz mit kleineren Anstiegen und längeren Abfahrten erfolgte.

Die Laufstrecke führte vom Stadion an der Seepromenade entlang über mehrere Runden. Auch die Seebühne wurde mehrmals durchquert, bevor nach zehn Kilometern schließlich das Ziel im Stadion erreicht wurde. Christian Mangold und Hansjörg Hübner, die beiden Vorzeigetriathleten des TV Isny, sahen dieses Heimspiel als sinnvolle Vorbereitung auf ihrem jeweiligen Weg zur Qualifikation für den Ironman Hawaii an. Mit dem Ergebnis bei diesem Wettkampf können sie zufrieden sein. Christian Mangold belegte in 2:19,17 Stunden einen starken zweiten Platz in seiner Altersklasse. Hansjörg Hübner überzeugte in 2:46,10 Stunden mit einem weiteren Sieg in seiner Altersklasse. Damit können beide Athleten des TV Isny mit Optimismus die weiteren Aufbauwettkämpfe angehen.