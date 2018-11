Handwerker-Games: Schüler lernen spielerisch das Handwerk kennen

Bei den Handwerker-Games in der Oberschwabenhalle in Ravensburg haben zwei Teams aus der Verbundschule Isny (Realschule und Werkrealschule) mitgemacht. Im Wettbewerb mit anderen Schülern waren bei den Handwerker-Games die handwerklichen Fähigkeiten gefordert, heißt es in der Pressemittielung. 24 Teams verschiedener Schulen aus dem Landkreis Ravensburg durften sich demnach an zwei Tagen aneinander messen. Aus Isny waren jeweils zehn Achtklässler von Realschule und Werkrealschule dabei, jeweils fünf Mädchen und fünf Jungen.

Zehn Handwerkerinnungen stellten vertreten durch Betriebe der Region Wettbewerbsaufgaben und nebenbei ihre Ausbildungsberufe vor: Maler und Lackierer, Raumausstatter, Karosserie und Fahrzeugbauer, Landmaschinenmechatroniker, Bäcker, Elektroniker, Friseur, Schreiner, Glaser/Fensterbau und Bauhandwerk. Darunter war laut Mitteilung mit Fensterbau Kriegl auch eine Isnyer Firma. Die einzelnen Berufe wurden vorgestellt, auch durch kurze Videos und Kurzinterviews der Moderatorin mit Handwerkern.

Die Schüler wählten aus ihren Teams für jede Aufgabe den passenden Wettkämpfer selbst aus, so die Mitteilung. Das Team der Werkrealschule belegte demnach den dritten Platz und bekam 400 Euro für die Klassenkasse. Das Team der Realschule erreichte den achten Platz. Auf diesen Rängen gab es Sachpreise.

Karrierebegleiterin Nadine Rox hat die Teilnahme an den Handwerker-Games organisiert und die Teams begleitet. Sie dankt dem Förderverein der Grundschule und der Kinder- und Jugendarbeit Isny, die die Busfahrt gesponsert haben und der Verbundschule, dass die Schülerinnen und Schüler teilnehmen durften. „So eine Veranstaltung wäre auch mal was für Isny“, findet Nadine Rox.