Handfester Streit in der Bahnhofstraße

In der Bahnhofstraße in Isny ist es am Donnerstag gegen 22.10 Uhr zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 32 Jahre alten und einem 24 Jahre alten Autofahrer gekommen.

Der tätlichen Auseinandersetzung waren laut Polizeibericht einStreit vorausgegangen. Wie der Jüngere der beiden angab, hatte er zuvor den langsamer fahrenden 32-Jährigen überholt, woraufhin es in der Bahnhofstraße zu der Konfrontation gekommen sei. Da die Aussagen der Beteiligten auseinandergehen, wer zuerst handgreiflich wurde, bittet die Polizei Zeugen des Geschehens, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.