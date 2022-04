Handballerinnen messen sich mit den Besten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Isnyer weibliche D-Jugend sicherte sich Mitte März den Meistertitel in der Bezirksliga und schloss damit eine überragende Saison ab. Da es für D-Jugenden keine weiterführenden Meisterschaften gibt, wäre eigentlich auf Bezirksebene Schluss. Erst ab der C-Jugend sind Wettbewerbe in den entsprechenden Ligen vorgesehen, um den Landesmeister und später dann auch den deutschen Meister auszuspielen.

Deshalb entschloss sich der Handballverein HSC Schmiden/Oeffingen vor 16 Jahren dazu ein Einladungsturnier, den Hartwaldcup, zu organisieren, an dem nur die Meister-Mannschaften der neun Bezirke teilnehmen dürfen, um den Besten der Besten im Handballverband Württemberg zu ermitteln. Am frühen Sonntagmorgen machen sich die Isnyer Mädels inklusive Fangemeinde zu dem Abenteuer auf, um die inoffizielle württembergische Meisterschaft in der 1-2-3 Sporthalle in Fellbach zu kämpfen. Gegner in der Gruppe sind aus dem Bezirk Enz-Murr die HABO Bottwar und aus dem Bezirk Stauferland die TSG Schnaitheim. In der anderen Gruppe ist der klangvollste Name der Bundesliga Nachwuchs vom TuS Metzingen (Bezirk Achalm-Nagold).