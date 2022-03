Handballerinnen haben es geschafft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Isnyer weibliche D-Jugend verwandelte zwei Spieltage vor Saisonende im Spitzenspiel gegen die TG Biberach ihren ersten Matchball und gewann souverän mit 30:12. Von Beginn an ließ man vor 80 begeisterten Zuschauern keinen Zweifel aufkommen, die Meisterschaft hier und heute unter Dach und Fach bringen zu wollen.

In der Anfangsphase überrannte man den Gegner über 3:0 und 8:1 förmlich und ließ dabei die tapferen Biberacherinnen nie so in die Partie finden wie im Hinspiel, als der Gegner die Begegnung bis in die Endphase dominierte. Auch im weiteren Spielverlauf konnten die TVI-Mädchen ihre große Stärke abrufen. Diese liegt definitiv im Tempo und Umschaltspiel mit einer jeweils überragenden Spieleröffnung durch Edda Hertfelder. Schlüssel zum Erfolg ist aber auch die mannschaftliche Geschlossenheit der Isnyerinnen. Jedes Spiel bringt eine andere Top Scorerin hervor, dieses Mal war Zoey Bergmann mit neun Treffern die erfolgreichste Torschützin.

Für den TV Isny ist der Erfolg seiner Mädels das Resultat einer außerordentlichen und konstanten Leistung. Und trotzdem ist die Meisterschaft im Bezirk Bodensee/Donau mit seinen 60 Vereinen von Feldkirch bis oberhalb Ulm eine kleine Sensation. Vor allem, wie die Erfolge zustande kamen - mehrfach musste man sich ohne Auswechselspielerin gegen körperlich überlegene Gegnerinnen behaupten - ist beeindruckend. Aber schon in der Hinrunde wurde das Potenzial der Mannschaft erkennbar, als sich die Mädels gegen starke Vorarlberger Teams wie BW Feldkirch und vor allem den Nachwuchs des österreichischen Damen-Bundesligisten SSV Dornbirn Schoren verlustpunktfrei für das Oberhaus im Bezirk qualifizierten.

Mit dem Sieg gegen Biberach hat das Team erfolgreich zwei ungewünschte Endspiele in den verbleibenden Begegnungen vermieden und darf nun vorzeitig die Meisterschaft feiern. Bereits am Samstag, 19. März kommt es um 10 Uhr gegen den TV Weingarten zum nächsten Einsatz. Und obwohl der Titel nicht mehr zu nehmen ist, wollen die Handballerinnen auch gegen die Welfenstätterinnen die weiße Weste bewahren. Zum Saisonfinale geht es dann am letzten Spieltag zum HC Lustenau.