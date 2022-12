Handball Grundschulaktionstag 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit einigen Jahren organisiert der Handballverein Isny den Grundschulaktionstag, eine landesweite Aktion, welche durch die AOK und den DHB unterstützt wird. Ziel ist es unter anderem, die Kooperation zwischen Schule und Verein zu fördern. Dies ist auch ein wichtiger Baustein im Hinblick auf die Ganztagsschule.

Am 18. November nahmen dieses Jahr vier Grundschulklassen der Klassenstufe 2 von der Grundschule am Rain an diesem besonderem Aktionstag teil. Von halb neun bis halb eins durften die Kinder in der Rotmoos Sporthalle in Isny abwechslungsreiche Stationen ausprobieren und wurden den ganzen Vormittag von Achim Hertfelder und seinen Handballerinnen professionell angeleitet und betreut. Bereits am Vorabend hatten fleißige Helfer vom Verein die zahlreichen Stationen aufgebaut. Im Namen der Grundschule bedanken wir uns für euren Einsatz!

Die Schülerinnen und Schüler konnten unter anderem in fünf unterschiedlichen Kategorien (Werfen und Fangen, Koordination, Schnelligkeit, Zielwerfen und Prellen) Rangpunkte erreichen und erhielten alle am Ende der Veranstaltung für ihr Können den „Hannibal Pass“ der AOK in Bronze, Silber oder Gold.

„Mit einem Grundschulaktionstag möchten wir Kinder ganz allgemein für Bewegung, Ball - und Mannschaftssport und besonders für Handball begeistern. Das ist eine wechselseitige Beziehung, denn auch Handball schafft die notwendige Entwicklung der Kinder bezüglich der motorischen und psychosozialen Kompetenzen. Und genau das benötigen unsere Kinder in diesen Zeiten: Begeisterung, Bewegung und ein aktives soziales Miteinander“, so Andreas Michelmann (Präsident Deutscher Handballbund).