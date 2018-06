Hübner siegt in Saalfelden

Auftakt nach Maß beim ersten Triathlon der Saison für Hansjörg Hübner vom TV Isny. Beim Wettkampf in Saalfelden in Österreich gewann der Allgäuer überlegen in seiner Altersklasse.

Das monatelange Kachelzählen im Hallenbad, das Kilometerschrubben auf dem Fahrrad oder Ergometer und die endlosen Laufeinheiten hatten in Saalfelden ein Ende. Am Steinernen Meer in Österreich startete die Saison. Unter dem Titel „Trimotion“ zieht es Jahr für Jahr ein internationales Teilnehmerfeld zu diesem Wettkampf ins Pinzgau. Zahlreiche Wettkampfformen locken mehr als 400 Teilnehmer, wobei das Format „111“ den Hauptwettkampf darstellt. Dahinter verbergen sich ein Kilometer Schwimmen im Ritzensee, 100 Kilometer auf dem Rennrad durch das hügelige Hinterland vor traumhafter Kulisse von Hochkönig und Steinernem Meer und schließlich ein zehn Kilometer langer kupierter Geländelauf.

„Triathlon at its best“ lautete dementsprechend das Motto dieser Veranstaltungsreihe. Hansjörg Hübner vom TV Isny, der einen vollgepackten Wettkampfkalender mit mehreren Höhepunkten angelegt hat, sah in Saalfelden für sich einen passenden Einstieg in die Vorbereitung auf den Ironman. Das Training hatte sich ausgezahlt, Hübner lieferte eine starke Leistung in allen drei Disziplinen ab. Nach 4:39,24 Stunden durchlief er die Ziellinie und siegte damit überlegen in seiner Altersklasse, was einen optimistischen Blick auf die folgenden Wettkämpfe erlaubt.