Hübner gewinnt Ötzi-Alpin-Triathlon

Hansjörg Hübner vom TV Isny hat in seiner Altersklasse den Ötzi-Alpin-Triathlon gewonnen. Ausgeglichen in allen Disziplinen erreichte er nach 5:27:47 Stunden das Ziel, was eine Verbesserung gegenüber dem vergangenen Jahr um fünf Minuten bedeutete.

Dieses Jahr starteten mehr als 200 Athleten bei Sonne und Wärme unter perfekten Bedingungen, nur ganz oben blies ein eisiger Wind den Athleten entgegen. Nach dem Start sind zunächst Radqualitäten gefragt, wenn die Athleten auf dem Mountainbike schweißtreibende 1500 Höhenmeter auf einer Strecke von 24 Kilometern zu bewältigen haben. Es folgt, jetzt schon auf einer beachtlichen Seehöhe, ein Geländelauf über knapp zwölf Kilometer und 600 Höhenmeter, an dessen Ende in Kurzras, Skiort am Talschluss des Schnalstals, auf 2000 Metern Höhe die Tourenskier warten.

Diese nun folgende Disziplin ist eigentlich nur Spezialisten vorbehalten, denn auf Skiern geht es nun steil bergauf über die Distanz von knapp sieben Kilometern, aber gleichzeitig nochmals 1200 Höhenmetern über den Gletscher hinauf zur Bergstation Grawand. Hier wird die Luft buchstäblich dünn und nach mehreren Stunden Wettkampf ist jeder – ob Profi oder ambitionierter Amateur – froh, die Skier ablegen zu können.