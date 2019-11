Gymnasiasten bringen „Toms Traum“ auf die Bühne

Zwei Aufführungen des Musicals „Toms Traum“ von Gerhard Meyer führen Schüler des Gymnasiums Isny am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Dezember, in der Aula ihres Schulgebäudes auf. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Verschiedene Ensembles der Schule haben sich zusammengetan, um dieses insbesondere für junge Menschen faszinierende Werk auf die Bühne zu bringen, heißt es in der Ankündigung. Mit dem Untertitel „Von Sehnsucht, Alpträumen und coolen Typen“ habe der Komponist nicht zu viel versprochen. Die starken Gefühle seiner Figuren würden von einer mindestens ebenso intensiven Musik getragen: In einem großen Kessel in der Traumküche werden die Träume für die Menschen gebraut – süße Träume genauso wie Alpträume. Als der Küchenchef einmal eine Pause macht, übernimmt Geselle Felix den Kochlöffel. Was dann passiert, erfahren die Besucher am 3. und 4. Dezember.

Nach schweißtreibenden Probetagen in Lindenberg und einer mehrstündigen Generalprobe in der Schule freuen sich alle Mitwirkenden nun auf regen Besuch und eine volle Aula. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.