Gutscheine für Isnyer Schlossweihnacht sind ab sofort erhältlich

Dieses Jahr dürfen sich Isnyer wieder auf ihre Schlossweihnacht freuen. Vom 1. bis 5. Dezember lockt der Weihnachtsmarkt in den Schlosshof, in dem die dekorierten Hütten, das Essen und ein vielseitiges Programm für festliche Stimmung sorgen sollen. Schlossweihnacht-Gutscheine gibt es laut Pressemitteilung ab sofort in der Isny Info im Hallgebäude – einzeln in jeder gewünschten Menge.

Bestellungen von Firmen ab 20 Stück werden vom Büro für Stadtmarketing/Isny Aktiv entgegengenommen und auf Rechnung bereitgestellt und können telefonisch unter 07562 / 999 90 60 oder per E-Mail an info@isny-aktiv.de geordert werden. Die Gutscheine im Wert von jeweils drei Euro können wie Bargeld an allen Tagen und an allen Ständen eingelöst werden. Sie werden auch als Eintritt für das Kindertheater und alle anderen Programmpunkte angenommen.