Guter Mix aus Information, Kommerz und Sonne

Die Aktion „Isny macht mobil“ hat am Samstag das Stadtleben bereichert. Wer gegen 10.30 Uhr zu den Menschenmassen am Marktplatz vorrückte, begegnete zum Auftakt der Automobilausstellung den Argental-Schalmeien mit ihrem schrillen Sound und donnernden Paukenschlägen. Geradeaus in der Espantorstraße waren etwa 50 kultige Oldi-Roller aufgereiht wie die Hühner auf der Stange. Der Vespa-Club hatte dort sein Lager aufgebaut und den Besuchern erklärt, weshalb sie ausgerechnet in eine italienische „Wespe“ verliebt sind. Sie kamen aus dem ganzen Ländle angerattert. Die Obertorstraße gehörte dem Wangener Oldtimer-Club und ihren alten Kisten, einige davon wahre Raritäten.

Zwischendurch trifft man auf Katrin Mechler aus dem Büro der Stadtmarketing, die das Treiben in der Innenstadt so zusammenfasst: „Alles bombig, gute Stimmung, viele Besucher, Wetter sehr angenehm.“ Die Straßencafés sind voll besetzt. Ein fremder Besucher scheint auch ganz entzückt zu sein: „Hübsches Städtle, jede Menge altes und neues Blech und dazu noch schöne Frauen.“

Der Kindergarten Rohrdorf hat vor der Nikolaikirche seinen Spielstand aufgebaut. Hier dürfen Kinder in einer Wäschewanne im Papierschrädder nach Wollemäuschen suchen und zur Belohnung gibt’s Gummibärle. Die Erzieherinnen bieten Allgäuer Grasköpfle an, aus deren Hirn als Behaarung tatsächlich Viehfutter wächst.

Auf dem Burgplatz begegnet man zuerst der Bergwacht mit ihren Rettungsfahrzeugen für Sommer und Winter. Richtung Bahnhofstraße sind Autos mit Elektroantrieb der Marken Renault, BMW und Daimler-Smart ausgestellt. Die hochzufriedenen, stolzen Besitzer geben Auskunft, laden sogar zu einer kurzen Mitfahrt mit ihren geräuschlosen, supermodernen Vehikeln ein. Unter dem Sonnendach des Regionalen Energieforums erfährt man vom Arbeitskreis E-Mobilität, dass es inzwischen am Kurhaus, am Hotel Bären und vor der Gärtnerei Gutmair Ladestationen gibt.

Wie alle Läden hat auch der Weltladen in der Bahnhofstraße geöffnet und bietet etwas Besonderes an. Wer für mehr als Fünf Euro einkauft, bekommt eine fair gehandelte Rose zum Muttertag geschenkt. Dort kann man sich auch an der Kampagne „Mensch. Macht. Handel. Fair.“ mit seiner Unterschrift beteiligen. Absicht: die Welt muss unbedingt nachhaltiger und gerechter werden um noch eine Überlebenschance für alle Menschen zu haben.

Der Burgplatz ist mit Fahrzeugen der Feuerwehr und des DRK abgesperrt. In der Mitte ein VW-Caddy mit Anhänger. Er hat beim Zurückstoßen eine junge Radlerin (Katharina Henf) unter sich begraben und „schwer verletzt“. Ihr Fahrrad ist Schrott. Die Rettungsmaßnahme durch Feuerwehr, Notarzt und DRK moderiert Alexander Prinz richtig professionell. Katrin Hartig kommt „zufällig“ zum Unfallgeschehen und gibt den Notruf 112 ab. Sie beantwortet brav die Fragen aus der Leitstelle. Rettungsdienst und Notarzt treffen ein, leisten erste Hilfe. Die Feuerwehr stößt dazu und hebt hydraulisch den Hänger an, entsprechend den Anweisungen des Notarztes. Die Verletzte bekommt intravenös Schmerzmittel verpasst. DRK-Helfer schieben zur Rückenschonung eine „Schaufeltrage“ unter die Verletzte. Weich gepolstert wird sie in den Rettungswagen gehoben. Ab geht‘s mit Blaulicht ins Krankenhaus. Gleich danach löste sich die furchterregende Anspannung unter den Zuschauern wieder – der Trachtenverein Großholzleute zog jetzt die Aufmerksamkeit an sich.

„Isny macht mobil“ in dieser stimmungsvollen und informativen Version ist wohl vor allem Ergebnis guter Zusammenarbeit der Damen von Isny Marketing und der Herren von Isny Aktiv: Werner Mayer, Hans-Otto Durach und Günter Häusler.