Gute Stimmung beim Nachbarschaftsgrillen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jedes Jahr findet am 20. Mai der bundesweite Aktionstag „Tag der Nachbarn“ statt. Der GSWA e.V. hat mit einem Nachbarschaftsgrillen teilgenommen. Rund 20 Besucher sind der Einladung des GSWA gefolgt, um am gemeinsamen Grillen und den Führungen im Projekt vor Ort teilzunehmen. Sowohl Nachbarn aus dem Wohnpark Felderhalde als auch aus der darüber liegenden Siedlung waren vor Ort, um sich bei leckeren Gegrilltem und gekühlten Getränken auszutauschen. Wir freuen uns über die gute Resonanz und werden in Form eines monatlichen Nachbarschaftskaffees beziehungsweise Nachbarschaftsgrillen im Sommer das gute Miteinander fortsetzen. Wir wollen damit ein aktives Zeichen setzen gegen Einsamkeit und Isolation. Die Treffen finden für alle Interessierten aus dem Wohnpark Felderhalde jeweils am ersten Samstag im Monat statt. Anmeldungen bitte unter kontakt@gswawohnenimalter.com.