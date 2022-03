Gute Plätze für WSV Isny

Am Hochlitten fanden die Läufe vier und fünf des diesjährigen Bezirkscups statt. Bei besten Bedingungen und Kaiserwetter mussten die Rennläufer einen rhythmischen und sehr fair gesetzten Slalomkurs bewältigen. Die vorwiegend jüngeren Talente des WSV Isny haben diese Herausforderung erfolgreich gemeistert und es konnten einige Podest- und Top Ten Platzierungen herausgefahren werden.

Insgesamt erreichten die Isnyer zwei erste, sechs zweite und zwei dritte Plätze. In der Klasse U8 männlich fuhr Niklas Wasmer 2 mal auf das Podest. Er liegt vor dem abschließenden Rennwochenende auf einem hervorragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung mit nur 2 Punkten Rückstand auf den Führenden. Ein Sieg in der Klasse U10 männlich wurde von Paul Zipperer herausgefahren. Damit liegt er vor den beiden abschließenden Rennen in der Gesamtwertung vor seinem Teamkollegen Jakob Durach, der an diesem Tag mit zwei weiteren Podestplätzen wertvolle Punkte sammeln konnte, in Führung. Felix Wasmer und Paul Rimmele platzierten sich jeweils im vorderen Mittelfeld.

Den zweiten Tageserfolg erreichte Tom Krcsmar in der Klasse U12 männlich. Mit seiner beherzten Fahrt reiht er sich nun hinter Yannick Konzack vom DAV Überlingen auf Platz zwei in der Gesamtwertung ein. In der Klasse U12 weiblich zeichnet sich ein spannender Dreikampf zwischen Emilia Durach, Sofia Illig (beide WSV Isny) und Nele Bächle vom DAV Überlingen um den Gesamtsieg ab. Im ersten Lauf schied die bis dahin ungeschlagene Sofia Illig nach einer sehr couragierten Fahrt kurz vor dem Ziel unglücklich aus. Nach kurzer medizinischer Behandlung zeigte sie im zweiten Lauf sehr starke Nerven und fuhr noch auf den vierten Platz.

Emilia Durach zeigte erneut ihre Konstanz und fuhr in beiden Rennen mit zwei fehlerfreien Läufen auf den Silberrang. Hervorzuheben bleiben der vierte und fünfte Platz von Frieda Arnold, die obwohl sie zum jüngeren Jahrgang gehört immer näher an die „Großen“ heranrückt. Sarah Wasmer schied im ersten Durchgang aufgrund eines Einfädlers aus und belegte am Nachmittag den guten elften Platz. Hannah Wolf fuhr zweimal mit soliden Läufen in die Top Ten. In der sehr stark besetzten Klasse U14 männlich konnte sich Phillip Wolf als einziger Starter vom WSV Isny beide Male im Mittelfeld platzieren.