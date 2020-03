Gute Manieren bei Tisch

Auch in diesem Jahr konnte die Wirtschaftsschule Isny die lizensierte Knigge-Trainerin Petra Schnierle gewinnen, um die Schüler der zweiten Jahrgangsstufe der zweijährigen Berufsfachschule am vergangenen Donnerstagabend in guten Umgang bei Tisch im Gasthaus Bären zu schulen.

Im Laufe ihrer Berufslaufbahn werden die diesjährigen Absolventen formelle Geschäftsessen oder Einladungen der ausbildenden Betriebe erwarten. Dafür möchte die Wirtschaftsschule Isny sie bestmöglich rüsten, sodass die Absolventen nicht unbeabsichtigter Weise den ein oder anderen Fauxpas begehen. „Viele dieser Vorgaben kannte ich davor nicht, beispielsweise, welcher Abstand zwischen Oberkörper und Lehne eingehalten werden soll. Wenn ich nun zu einem Geschäftsessen eingeladen werde, weiß ich, worauf ich beim Essen Acht geben sollte.“, so Filip Kunicke, Schüler der Klasse WS2f der Wirtschaftsschule.

Ursprünge geschildert

Auch scheinbar verinnerlichte Regeln, wie der richtige Umgang mit Besteck wurden beleuchtet. Halte ich meinen Löffel mit der Drei-Punkt-Technik und an der richtigen Stelle? Wo wird die Serviette vor und nach dem Essen abgelegt? Wann darf man vom Tisch aufstehen und muss ich den Suppenteller ganz auslöffeln? Jede Regel konnte direkt vor Ort während des Essens erprobt werden.

Die Menge an Knigge-Regeln wurde den Schülern greifbarer durch die Schilderung ihrer historischen Ursprünge gemacht. So erklärte Petra Schnierle beispielsweise, dass viele der Knigge-Regeln aus einer Zeit stammen, in der durch richtigen Umgang beim Essen das Risiko, sich beim Tischnachbarn anzustecken, minimiert werden sollte. Klar wird dadurch, dass die Regeln in der heutigen Zeit keineswegs an Brisanz verlieren.

Ein Gelingen des Abends wurde durch das schmackhafte Vier-Gänge-Menü des Gasthofs Bären möglich. Die Mitarbeiter zeigten große Flexibilität hinsichtlich einzelner Menüänderungen und kamen der Schule auch finanziell entgegen.