Gute Kameradschaft bewältigt anstrengendes Jahr 2017

Im Jahr 539 des traditionsreichen, ältesten Isnyer Vereins, 2017, wurde erstmals eine Frau zum Oberschützenmeisterin gewählt: Kathrin König. Und schon im 540. Jahr hat sie bewiesen, dass sie den „Laden“ im Griff und mit Bravour durch ein anstrengendes erstes Jahr geführt hat.

In ihrem Jahresbericht wurde deutlich, dass mit guter Kameradschaft in der Schützengilde Isny, mit Treue und Hilfsbereitschaft die Herausforderungen gemeinsam angenommen und bewältigt wurden: Frühjahrsputz, Renovierungsarbeiten im Vereinsheim, Adlerschießen beim Kinderfest, Käsebogenturnier, Grillfest, Durchführung des Landesjugendschützentages, Wanderausflug, Bürgerschießen mit Teilnehmerrekord und Rundenwettbewerb im Auflagenschießen.

Lob für stabile Jugendarbeit

Peter Clement würdigte als Vertreter der Stadt in seinem Grußwort das intakte Vereinsleben: „Solche Vereine tun unserer Gesellschaft gut, sie sind notwendig gegen Vereinzelung, gegen sozialen Rückzug und irgendwann im Alter auch gegen krankmachende Einsamkeit.“ Sein ausdrückliches Lob galt der stabilen Jugendarbeit, Verwurzelung in einem Verein gebe der Jugend Halt und Orientierung. Optimal, wenn dann auch noch eine sportliche Betätigung dazukomme. Jugendleiter Hermann Dilger nannte die Namen der Jugendlichen, die bereits mit vorzüglichen Erfolgen in ihren Disziplinen punkten: Marion Staffe, Adrian Veser und Matthias Nägele. Schatzmeister Michael Kurringer wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt, und die Arbeit des Vorstandes fand einstimmige Entlastung durch die rund 60 anwesenden Vereinsmitglieder. Sportleiter Hermann Döring berichtete von erfolgreichen Rundenwettkämpfen, vom Kreisschützentreffen, von Vereins-, Bezirks-, Landes- und den Deutschen Meisterschaften mit der Feststellung: „Die Isnyer sind ganz vorne mit dabei.“ So wurde Leon Adriaans Landesmeister in der Behindertenklasse.

Herbert Heumos ließ das Bogenschützenjahr Revue passieren: „Insgesamt haben sich die Leistungen gut weiterentwickelt und auf hohem Niveau gehalten. Mit unserer Erwachsenenmannschaft haben wir erwartungsgemäß den ersten Platz in der Liga Gruppe B belegt und konnten in die Gruppe A aufsteigen.“

Elektronische Schießstände

Breiten Raum nahm die Diskussion über anstehende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der Schießstände ein. Mit deutlicher Mehrheit entschieden sich die Mitglieder für zeitgemäße, elektronische Schießstände – inklusive Kreditaufnahme. Sie sollen 2018 geplant und 2019 realisiert werden. Einstimmig wurde zudem dem Vorschlag zugestimmt, den langjährigen und verdienten Oberschützenmeister Roland Just zum Ehren-Oberschützenmeister zu ernennen.

Für langjährige und verdiente Mitgliedschaft wurden geehrt: Simon Reisch, Ullabritt Utz-Böck, Jürgen Altvater, Rolf Schuhwerk, Pirmin Breyer, Leon Adriaans, Hermann Dilger, Bernd Heumos, Daniel Kling, Manfred Veser, Katrin Veser, Adrian Veser, Walter Nägele, Willi Mey.

Pokalgewinner: Manfred Veser, Hans Scherer, Kathrin König, Hans-Jürgen Kahl.

Schützenkönige: Reinhard Kurringer, Edgar Steurer, Maria Mey, Manfred Veser.

Neu gewählte/im Amt bestätigte Vorstandsmitglieder: Michael Kurringer, Manfred Veser, Roland Just, Helmut Döring, Alexandra Reif, Edgar Steurer, Hermann Dilger, Leon Adriaans, Werder Leimgruber, Hans-Jürgen Kahl, Herbert Heumos, Reinhard Kurringer.