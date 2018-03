Gut gerüstet, gut ausgebildet, viel im Einsatz

Wenn sich die Feuerwehr der Stadt mit den Abteilungen der Ortschaften zur Jahreshauptversammlung trifft, dann muss satzungsgemäß eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet werden mit Berichten, Beförderungen, Ehrungen und Wahlen.

Kommandant Markus Güttinger konnte in der Mensa des Schulzentrums vergangenen Freitag rund 150 Feuerwehrkameraden begrüßen, plus Ortsvorsteher, Vertretern der Polizei, des DRK, der Bergwacht, die Leiter von Bauhof und Wasserwerk, Ehrenmitglieder, Senioren und die Gruppe der Jugendfeuerwehr. Außerdem Delegierte der Feuerwehren aus Maierhöfen, Kreuzthal, Gestratz und Wangen. Die Halle war proppenvoll.

Bürgermeister Reiner Magenreuter las im Wechsel mit Gabriele Koeppel-Schirmer aus der Klosterchronik den Augenzeugenbericht von Pater Eysenschlager über den Stadtbrand am 15. September des Jahres 1631 vor. Dort heißt es: „Das Feuer bricht aus dem Haus des Bäckers unter Geknister und Gekrach hervor. Es ergreift die zunächst gelegenen Häuser und zerstört sie. Die Bürger springen sofort wie vom Donner gerührt herbei, staunen Feuer und Flammen an, tragen Wasser herbei und fahren es mit Wagen heran... – alles vergebens! Nirgends ein recht Mittel zur Abwehr des Feuers.“

Den Bericht auf zwei Buchseiten nutzte das Stadtoberhaupt zum Dank für das nicht selten riskante Engagement der Feuerwehrkameraden in der Stadt und den Ortschaften. „Nach diesem Bericht wissen wir noch besser, dass wir unsere Feuerwehr in Ehren halten müssen. So viel scheint mir aber sicher: 1631 wird sich nicht wiederholen.“ Wer draußen vor der Mensa die sieben Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge stehen sah und in den Saal voller mutiger, gut geschulter Kameradinnen und Kameraden blickte, wird dem Bürgermeister schwerlich widersprechen.

Kommandant Güttinger nutzte in seinem Jahresbericht die Gelegenheit, Bauhofleiter Albert Kolb zu danken für die Unterstützung beim Bau des Jugendraumes, sowie allen beteiligten Firmen und auch den eigenen Kameraden für das zusätzliche Engagement am Bau. Der Jugendraum soll im Mai mit einem Fest eingeweiht werden. Sein besonderer Dank galt auch Chrysant Müller, der seit Jahren bereit ist, als Gruppenführer für das Leistungsabzeichen aller Stufen zu helfen.

Es sei ein prall gefülltes Jahr 2017 gewesen mit mehr Einsätzen als in den Jahren zuvor. Insgesamt 21 Brandeinsätze, 74 technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, Tierrettungsaktionen, Hochwasser, Schneedruck, Beseitigung von Ölspuren, 54 Fehlalarme, Lehrgänge, Fortbildungen, Übungen wie zum Beispiel Atemschutz, Gefahrgut, Höhenrettung, Fahrsicherheitstrainings et cetera. Hinzu kommen Termine auf Kreis- und auf Landesebene. Die Felderhalde-Tunnelübungen, zusammen mit Maierhöfen, seien ganz eigene Herausforderungen. Die Fachberater unter den Kameraden hätten zusätzliche Termine wahrzunehmen für die Themenbereiche Chemie, Öffentlichkeitsarbeit, Meteorologie, Denkmalspflege, EDV, Atemschutz, Homepage, Chronik. Geselligkeit und Kameradschaftspflege dürften aber auch nicht zu kurz kommen, betonte Güttinger.

Tobias Prinz berichtete aus Beuren, Chrysant Müller aus Großholzleute, Uwe Kolb aus Neutrauchburg, Bernd Riedle aus Rohrdorf und dort auch von gemeinsamen Übungen mit den Wehren aus Kreuzthal und Friesenhofen. Benjamin Keller berichtete von den Einsätzen der Höhenrettungsgruppe, Mathias Durach von den Übungen und Einsätzen mit dem Gefahrgutzug Allgäu, teils gemeinsam mit den Feuerwehrleuten aus Leutkirch, Bad Wurzach und Amtzell.

Fredy Wägele erzählte aus der Arbeit der Jugendfeuerwehr, von Sport und Spiel, vom Pfingstlager und den Arbeitseinsätzen am Bau des Jugendraumes. Roland Schuwerk berichtete aus dem Feuerwehr-Spielmannszug, Georg Landsberg von der Altersabteilung. In diesem Zusammenhang wurden dieses Jahr Josef Hauser, Claus Zengerle und Alois Weber mit Dank für Jahrzehnte im aktiven Dienst, in den Rentnerstand der Seniorenriege verabschiedet.

Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen

Neuaufnahmen in den aktiven Dienst: Andreas Dieing; Christian Hänsch, Peter Rau, Thorsten Rues, Julia Staib, Dirk Waibel, Nadja Zähringer.

Beförderungen zum Feuerwehrmann: Florian Heusohn, Maximilian Hofer, Niklas Inhofer, Lukas Kling, Christof Maier, Lukas Weiß.

Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Daniel Anwander, Kevin Backhaus, Niklas Briechle, Sebastian Briechle, Michael Butscher, Thomas Eberle, Ulrich Frick, Andreas Gegenbauer, Daniel Hengge, Stefan Lehnen, Matthias Maier, Klaus Morgen, Maximilian Schwenk, Christian Würtenberger, Markus Würtenberger, Riccardo Zanelli.

Zum Hauptfeuerwehrmann: Martin Baur, Markus Brussig, Martin Seel.

Zum Löschmeister: Wolfgang Harscher.

Zum Oberlöschmeister: Andreas Schwarz.

Zum Hauptlöschmeister: Daniel Mack, Richard Maidel.

Zum Brandmeister: Tobias Prinz.

Ehrungen mit dem silbernen Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst: Daniel Mack, Michael Motz, Bernd Riedle, Markus Steible, Volker Zähringer. Goldenes Ehrenzeichen für 40 Jahre im aktiven Dienst: Georg Prinz und Harald Staib.

Besondere Verdienste: 30 Jahre Tambourmajor: Roland Schuwerk

Ernennung zum Ehrenmitglied: Josef Schmid, Roland Trenkle.

Bestellung zum Fachberater: Peter Rau.

Wahlen: Am Freitag, 23. Februar, wurde bereits von der Feuerwehrabteilung Stadt Isny in geheimer Wahl gewählt: 1. Kommandant Markus Güttinger, 2. Kommandant Lukas Pfeiffer, 3. Kommandant Claus Frey. Alle drei wurden nun am Freitag, 16. März, von der Gesamtwehr durch geheime Wahl mit überwältigender Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt.

Termin zum Vormerken: Mittwoch, 27. Juni, Benefizkonzert des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr im Schlosshof