Guggenball der Katastrophenband Rohrdorf

Die Katastrophenband Rohrdorf – im Bild beim Narrensprung in Beuren am vergangenen Wochenende – lädt diesen Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr zu ihrem Guggenball im Gemeindesaal in Rohrdorf ein.

Um die Wartezeit zu verkürzen, wird es am Eingang wieder zwei Kassen geben, heißt es in der Ankündigung. Mit von der Partie sind auch dieses Jahr wieder verschiedene weitere Guggenmusiken: die Allgaier Urband aus Beuren, die Guggenmusik Rötenbach und die Guggenmusik Isny. Dazwischen sorgt DJ Franky von der Narenzunft Isny mit seinem Team für Stimmung. Einlass ist ab 19 Uhr und ab 18 Jahren. Weitere Infos: www.guggenmusik-rohrdorf.de