Grundschule am Rain im Landesfinale

Die Fußballmannschaft der Grundschule am Rain nahm dieses Jahr besonders erfolgreich bei „Jugend trainiert für Olympia“ teil und qualifizierte sich nach zwei Turniererfolgen in Vogt für das Landesfinale in Sinsheim. Dort erspielten sich die jungen Sportler trotz heißer Temperaturen den 3. Platz. Für die Schüler war dieser Tag nicht nur ein harter Wettkampf voller Emotionen, sondern auch ein großartiges, unvergessliches Erlebnis. Die Teilnahme bei JtfO in unterschiedlichen Sportarten war und ist ein fester Bestandteil der Grundschule am Rain und soll den Schülerinnen und Schülern sportliche Ziele aufweisen.