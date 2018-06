Grundlagen für „Fair-Trade-Stadt“ bereits vorhanden

Die Initiativgruppe um Irene Schauer, Sabine Kurzhals und Otto Ziegler sowie Vertreter aus Weltladen, katholischer und evangelischer Kirche, die für Isny das Gütesiegel „Fair-Trade-Stadt“ anstreben, hat sich jüngst zum zweiten Mal ausgetauscht. Diskutiert wurde, wie das Bewusstsein in der Bevölkerung weiter geschärft werden kann, um eines Tages die Anerkennungskriterien zu erfüllen. Zur Gründung einer Steuerungsgruppe kam es noch nicht, jedoch wird ein Thesenpapier aufgesetzt, das Isnyern mit ihrer Unterschrift unterstützen können.

In Wangen existiert schon eine Steuerungsgruppe, über die Bernhard Baumann im Paul-Fagius-Haus informierte. Erste Erfahrungen seien ernüchternd gewesen, die Bürger zu sensibilisieren sei eine mühsame Aufgabe, die häufig auf Gleichgültigkeit, wenn nicht gar Ablehnung stoße. Wenn eine Kommune aber das Anliegen formal bejaht habe, würden die Impulse der Steuerungsgruppe fast zum Selbstläufer, da Aktionen möglicherweise an bereits Vorhandenes anknüpften. Ideen zum fairen Handel sollten laut Baumann auch Aspekte der Regionalität einbeziehen.

Auch die Isnyer finden schon Strukturen vor: „Wir müssen gar nicht bei Null anfangen“, war sich die Initiativgruppe einig. Geschäfte, Cafés oder Disconter hätten bereits fair gehandelte Produkte im Sortiment, solche würden Stadtverwaltung und Kirchen bei Geburtstagen und Jubiläen verschenken. Auch Marktmeister Markus Fischer, Schulen und Kindergärten unterstützen das Anliegen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 500 Millionen Kleinbauern erzeugen die Lebensmittel für 70 Prozent der Weltbevölkerung. Und 40 Prozent der Weltbevölkerung verdienen ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft. Der faire Handel will sie unterstützen, indem er in Entwicklungsländern die Ursachen für Landflucht sowie Verelendung und auch die lebensgefährliche Migration in die reichen Länder der sogenannten „Ersten Welt“ bekämpft.

Im Isnyer Thesenpapier heißt es: „Der faire Handel ist in besonderer Weise dem Wohlergehen der Erzeuger verpflichtet, sowohl in den Entwicklungsländern als auch in der Region. Sie sollen einen gerechten Lohn erhalten und damit einen angemessenen Unterhalt für sich und ihre Familien sichern können. Die Fair-Trade-Stadt wird ein Baustein sein für ein friedliches Miteinander – bei denen in der Ferne und auch hier in unserer Nähe.“

Verwiesen wird außerdem auf Gerd Müller, den CSU-Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der die Verankerung der Fair-Trade-Stadt in der Gesellschaft unterstützt. Als Kempten das Gütesiegel verliehen bekam, unterstrich er, dass „Kommunen, Vereine, Institutionen, die bei ihrem Einkauf auf soziale, ökologische, faire und regionale Kriterien setzen, eine große Vorbildfunktion“ für die Bürger besäßen und wichtige Partner in der Entwicklungspolitik seien.

Fünf „Mindestkriterien“ muss eine Kommune erfüllen, um das Fair-Trade-Siegel zu erhalten: den Beschluss des Gemeinderates, den Titel anzustreben; eine Steuerungsgruppe, die die Aktivitäten koordiniert; Geschäfte, in denen mindestens zwei Produkte aus fairem respektive regionalem Handel angeboten werden; Verwendung von fair gehandelten Produkten in Schulen, Vereinen und Kirchen; Berichterstattung über Fair-Trade-Veranstaltungen.

Ansprechpartner für Fair-Trade-Unterstützter in Isny sind Irene Schauer, Telefon 07562 / 569724, und Sabine Kurzhals, Telefon 08383 / 921164.