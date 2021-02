Die Räte von Bündnis 90/Die Grünen stehen den Bürgern aktuell jeden Abend eine Stunde lang für Fragen zur Kommunalpolitik Rede und Antwort, heißt es in einer Mitteilung. Unter der Telefonnummer 07522/9309442 steht am Donnerstag, 18. Februar, von 18 bis 19 Uhr Petra Eyssel, Gemeinderätin in Isny , bereit. Und am Freitag, 19. Februar, im gleichen Zeitraum der Leutkircher Kreisrat Heinz Strubel.