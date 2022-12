Großer Polizeieinsatz in Isnyer Wohngebiet

Für Aufregung in einem Isnyer Wohngebiet gesorgt hat im Laufe des ersten Weihnachtsfeiertags ein größerer Polizeieinsatz. Zahlreiche Polizisten waren am Sonntag im Neubaugebiet an der Felderhalde im Einsatz.

Wie ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage erklärt, wurde der Großeinsatz durch einen Notruf ausgelöst, der sich im Nachhinein als Fake herausstellte. Eine Person täuschte demnach eine Gefahrenlage vor, die Ermittlungen dazu laufen noch.

Im Einsatz waren laut Polizei fünf Streifen des Polizeipräsidiums Ravensburg sowie fünf weitere Streifen aus dem benachbarten Bayern.