Große Freude im Rohrdorfer Kindergarten

Jedes Kind weiß, wie viel Freude es macht, Matschkuchen zu backen. Umso schöner, dass die Kinder im Kindergarten Rohrdorf das nun ganz stilecht in ihrer tollen neuen Matschküche tun können. Dieses Geschenk der diesjährigen Vorschüler - der sogenannten „Riesen 2022“- an den Kindergarten wurde in fleißiger Arbeit von deren Eltern gebaut und ist nun seit kurzem ein fester Bestandteil des Sandkastens. Bei den Kleinen ist die Freude dementsprechend groß und ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mitgeholfen haben, dass es in Rohrdorf künftig dank dieser tollen Matschküche ganz besondere Matschkuchen gibt.