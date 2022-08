Große Begeisterung beim Spielenachmittag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein schöner Sommer wie dieses Jahr bedeutet auch für die ehrenamtlichen Wachgänger der DLRG Ortsgruppe Beuren einen vollen Einsatzplan. Bisher wurden diesen Sommer bereits über dreihundert ehrenamtliche Wachstunden an der öffentlichen Badestelle beim ehemaligen Naturbad Beuren geleistet. Die Rettungsschwimmer sind dabei von Anfang Juni bis Mitte September an den Wochenenden im Schichtbetrieb präsent. Nur im Ausnahmefall kann es wegen Personalmangel auch mal vorkommen, dass der Wachturm unbesetzt bleibt. Größere Zwischenfälle gab es dabei glücklicherweise nicht. Die häufigste Hilfe wurde bei Insektenstichen geleistet, um die Schmerzen zu stillen. Für den Notfall hält die DLRG Ortsgruppe aber auch weitere Rettungs- und Einsatzmittel wie einen eigenen Defibrillator, Verbandsmaterial, Gurtretter, Rettungsbrett, Tragen und weiteres Material bereit.

Bereits am 21. August veranstaltete die DLRG Ortsgruppe im Rahmen des Beurener Kulturgemeinde Sommerprogramm einen Spielenachmittag für Kinder und Jugendliche. Der Einladung folgten rund dreißig jugendliche Teilnehmer aus nah und fern. Die Eltern der Kinder wurden von der DLRG bewirtet und konnten Kaffee und Kuchen genießen, während sich der Nachwuchs bei den unterschiedlichen Spaß- und Geschicklichkeitsspielen beteiligte. Bei den Mannschaftsspielen stand dabei auch der Gemeinschaftssinn der Kinder im Vordergrund. Auch sehr beliebt war die Wasserrutsche, für welche eine bewässerte Abdeckplane herhalten musste. Wenn auch das eine oder andere Kind zu Beginn etwas vorsichtig und zögerlich war, so wurde dennoch sehr schnell die richtige Rutschtechnik von den anderen Spielkameraden abgeschaut und am Ende sah man nur glückliche und strahlende Gesichter.