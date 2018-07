Großmeister Bang lehrt Hapkido

Rund hundert Kampfsportler aus dem süddeutschen Raum haben in der Sporthalle des Stephanuswerks in Isny an einem Do Am Hapkido-Lehrgang teilgenommen. Veranstalter war die Fit und Fun Factory Isny.

Am vergangenen Wochenende hat in der Sporthalle des Stephanuswerks Isny ein Do Am Hapkido-Lehrgang stattgefunden. Do Am Hapkido ist eine Sparte der aus Korea stammenden Kampfsportart Hapkido, bei der vor allem die Selbstverteidigung im Vordergrund steht. So lernten die Teilnehmer des Lehrgangs unter anderem, sich aus unterlegenen Situationen, wie zum Beispiel einem Schwitzkasten, zu befreien.

