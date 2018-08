Großholzleuter Herbstfest – wie es früher war

Der Trachtenverein Schwarzer Grat und die Freiwillige Feuerwehr Großholzleute laden herzlich ein zum Herbstfest, das vom 30. August bis 2. September laut Ankündigung gefeiert werden soll, „wie es früher einmal war“. Auftakt ist am Donnerstag das Schafkopf-Turnier, für das Anmeldungen ab 19 Uhr möglich sind. Ab 20 Uhr wird dann gespielt.

Eine Premiere ist am Freitag der Jodlerabend: Ab 20 Uhr präsentieren Jodler und Trachtler aus dem Allgäu und der Umgebung von Isnys Schweizer Partnerstadt Flawil ihr Können. Die Freundschaft zu den Trachtlern aus Flawil-Degersheim pflegen die Trachler aus Großholzleute bereits seit ein paar Jahren und waren schon selbst zu einem Auftritt in Flawil eingeladen. Die „Zeller Buaba“ aus Stiefenhofen gestalten an diesem Abend außerdem das musikalische Unterhaltungsprogramm.

Am Samstag darf ab 15 Uhr jeder, der als Gruppe mit fünf Personen erscheint, bei der Großholzleuter Dorf-Olympiade mitmachen, von der sich die Veranstalter viel Spaß und Geselligkeit versprechen. Anmeldungen sind vorab möglich per E-Mail an: info@schwarzergrat.de. Ab 21 Uhr spielt die Partyband „Wildbock“, Einlass ist ab 20 Uhr. Sowohl am Freitag wie am Samstag organisieren Trachtler und Feuerwehr einen Barbetrieb mit Weinlaube.

Am Sonntag ist um 9.30 Uhr Wortgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen, bei dem die Musikkapelle Bolsternang aufspielt. Um 10.30 Uhr öffnet ein Flohmarkt für alle, die Spaß am Verkaufen oder Stöbern haben. Informationen gibt es bei Norbert Horn unter der Festnetznummer 08375 / 1040 oder unter der Handynummer 0173 / 2141833.

Ab 13.30 Uhr spielt die Seniorenkapelle Frauenzell, und kleine Besucher dürfen sich um 14 Uhr auf Max den Puppenspieler vom Wangener Puppentheater freuen. Der Eintritt zur Vorstellung ist frei. Abschluss des Festwochenendes ist um 16 Uhr die Verlosung der Tombola, für die Lose über das gesamte Wochenende hinweg gekauft werden können.